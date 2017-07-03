У Пирятині провели спартакіаду серед підприємців (ФОТО)



Днями на стадіоні “Ювілейний“ відбулася спартакіада серед підприємств, установ та організацій Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади.

Участь у змаганнях взяли 7 команд, повідомляють у міській раді.



Захід проводився Пирятинською районною організацією ВФСТ „Колос“ спільно з міською радою. Основна мета – пропаганда здорового способу життя серед населення міста, залучення до занять фізкультурою і спортом різних верств населення та сформувати кращу команду для участі в обласних і всеукраїнських змаганнях.

Всіх учасників привітав міський голова Олексій Рябоконь. Побажав успіху і перемоги.

Представники підприємств, установ та організацій боролися за перемогу з гирьового спорту, легкої атлетики, перетягування линви, волейболу, армспорту та міні-футболу. Були як особисті здобутки, так і загальнокомандні.

Пирятинську міську раду представляла команда „Освіта“, яка здобула перше загальнокомандне місце. Другими були держслужбовці, третіми – працівники сирзаводу.

Поряд із спартакіадою серед підприємств, установ та організацій Пирятинської міської ОТГ проходила спартакіада серед людей з особливими потребами, участь у якій взяли близько 70 представників шести організацій інвалідів області.