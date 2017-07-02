У понеділок усі відділення Ощадбанку відновлять роботу
Після кібератаки з понеділка усі відділення Ощадбанку відновлять роботу
Державний «Ощадбанк» планує відновити роботу всіх своїх відділень з 3 липня після масштабної вірусної атаки.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Зокрема, функціональність сервісів банку після кібератаки відновлено практично в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.
«Ощадбанк має найбільшу мережу установ, саме тому масштабність та важливість завдання по відновленню їх повноцінного функціоналу була безпрецедентною порівняно з іншими банками країни», – заявили у банку.
У прес-службі наголосили, що з третього липня, всі 3,5 тисяч відділень банку одночасно запрацюють у звичайному режимі.
Як повідомлялося, установи в Україні зазнали безпрецедентної вірусної атаки.
З ладу виведено комп’ютерні системи банків, найбільших держкорпорацій і приватних компаній.
Вірус Petya атакував і інші країни. Принцип його дії ідентичний вірусу WannaCry, який в травні прокотився по всьому світу, шифрував дані, вимагав гроші за дешифрування, хоча де-факто знищував їх.