У понеділок усі відділення Ощадбанку відновлять роботу

Після кібератаки з понеділка усі відділення Ощадбанку відновлять роботу

Державний «Ощадбанк» планує відновити роботу всіх своїх відділень з 3 липня після масштабної вірусної атаки.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зокрема, функціональність сервісів банку після кібератаки відновлено практично в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

«Ощадбанк має найбільшу мережу установ, саме тому масштабність та важливість завдання по відновленню їх повноцінного функціоналу була безпрецедентною порівняно з іншими банками країни», – заявили у банку.

У прес-службі наголосили, що з третього липня, всі 3,5 тисяч відділень банку одночасно запрацюють у звичайному режимі.

Як повідомлялося, установи в Україні зазнали безпрецедентної вірусної атаки.

З ладу виведено комп’ютерні системи банків, найбільших держкорпорацій і приватних компаній.

Вірус Petya атакував і інші країни. Принцип його дії ідентичний вірусу WannaCry, який в травні прокотився по всьому світу, шифрував дані, вимагав гроші за дешифрування, хоча де-факто знищував їх.