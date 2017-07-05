У Полтавській міській раді тривають збори резервістів та військовослужбовців

У період з 5 по 6 липня у приміщені Полтавської міської ради проходить практична фаза зборів резервістів та військовослужбовців роти охорони Полтавського об’єднаного міського військового комісаріату, під час якої відпрацьовуються засоби посилення охорони будівлі Полтавської міськради.

Навчальні збори військовослужбовців роти охорони проходять відповідно до плану основних заходів підготовки оперативного командування “Північ” на 2017 рік, плану проведення навчальних зборів з практичним призовом резервістів та військовозобов’язаних оперативного резерву другої черги у ЗС України у 2017 року, упродовж десяти днів з 29 червня по 8 липня. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Військовий комісар Полтавського об’єднаного міського військового комісаріату, полковник Олександр Турченко зазначив, що до складу роти входить 120 військових.