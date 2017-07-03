У Полтаві затримали нетверезого водія мотоцикла з наркотиками

Водія мотоцикла Java, який рухався без шолому патрульні помітили 2 липня, близько 9-ї години ранку. Інспектори зупинили порушника по вулиці Європейській. При спілкуванні з 26-річним водієм поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянину було запропоновано пройти огляд у встановленому законом порядку, але він відмовився у присутності 2-х свідків.

На нього було складено адміністративний протокол за ст.130(керування ТЗ в стані сп’яніння)КУпАП, а автомобіль евакуйовано.