У Полтаві відбулося спільне засідання Ради Полтавського регіонального відділення УСПП та правління Полтавського обласного об’єднання роботодавців

Сьогодні у Полтаві відбулося спільне засідання Ради Полтавського регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців , а також правління Полтавського обласного об’єднання роботодавців.

У роботі Ради взяли участь голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Пісоцький, директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій ОДА Інна Іщенко, керівники ряду структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних управлінь, промислових підприємств, установ та організацій області.

Говорили про ситуацію в промисловому комплексі області та про хід виконання протокольного рішення наради, яку проводив Перший віце-прем’єр міністр України-Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва. Також, обговорили проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку Полтавщини.

— Зараз ми чітко розуміємо ситуацію в промисловому комплексі області, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку Полтавщини. Всі присутні розуміють необхідність створення чіткої стратегії розвитку промисловості, — говорить Валерій Головко.

Це необхідно для того, щоб підтримати українського виробника. Тим більше, що Полтавська область є ключовим представником у межах України за промисловим потенціалом.

— Ми домовились про створення робочої групи, яка напрацює питання підтримки виробництва, особливо машинобудування. Плануємо винести його з презентацією стратегії розвитку промисловості області під час міжнародного економічного форуму, який відбудеться 12 жовтня цього року, — додав голова Полтавської ОДА.

Як розповів перший заступник голови ОДА Андрій Пісоцький, сьогодні присутні обговорили перспективу розвитку промислової галузі, підвели підсумки за перше півріччя, вислухали проблеми які сьогодні існують у наших промисловців. Сьогодні на промислових підприємствах області є кадрові проблеми. Не вистачає фахівців, що мають технічну освіту та є гарними спеціалістами.

— Також є проблема з роботою в напрямку державних монополій. Наприклад, це конкретна проблема щодо Крюківського вагонобудівного заводу, адже у них немає комунікації з УкрЗалізницею, — розповів Андрій Пісоцький.

Присутні обговорили різні технічні проблеми, в тому числі екологічні, а також не оминули ті ситуації, де на підприємствах немає порозуміння на місцевому рівні.