У Полтаві триває ремонт доріг: де комунальники працюватимуть сьогодні

У місті продовжуються капітальні та поточні ремонтні роботи дорожнього покриття. Виконуються ремонти автошляхів, тротуарів, заходить техніка і у двори. Про це повідомили у Полтавській міській раді

На сьогодні заплановано роботи на наступних вулицях:

• асфальтування – вул.Половка;

• ямковий ремонт – вул. Марашала Бірюзова;

• підготовчі роботи на вулицях Коряка, Чорновола, Курчатова, Духова, Героїв-Чорнобильців;

• асфальтування та підготовчі роботи — вул.Європейська.

• фрезування — вул. Петра Жученка;

• нанесення дорожньої розмітки – вулиці Соборності, Сакко, у селищі Вакуленці;

• підготовчі роботи на тротуарах по вулицях Гожулівській та Кучеренка.

• ремонті роботи міждворових проїздів за адресами: Кучеренка, 11, Соборності, 74, Конєва, 1,3, Героїв АТО, 114, 118, Побєдоносцева, 4.

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт на зазначених вулицях, рух транспорту може бути ускладненим.