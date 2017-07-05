У Полтаві рятувальники знайшли притулок для совеняти

Маленьке совеня знайшли мешканці мікрорайону Сади-1.

Виявилося, що ще з ранку мешканці будинку побачили пташку на кущах поблизу багатоповерхівки.

Рятівники відвезли птаха до Тахтаулівського приватного міні-зоопарку, що під Полтавою.

Його назвали Філя.

Спочатку совеня не хотіло їсти і букло злякане, розповіла керуюча зоопарком Карина Вінграновська.

«Ми знайшли спосіб, як годувати птаха. Почали класти м’ясо на олівець. І з 3 разу совеня почало їсти», – розповіла Карина Вінграновська.