У Полтаві поліція розшукала матір 4-річного хлопчика, якого три дні тому знайшли у тролейбусі

Учора поліція розшукала матір 4-річного хлопчика, якого три дні тому знайшли у тролейбусі №129.

Про це повідомляє начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області Юрій Сулаєв на своїй сторінці у facebook.



У родині 4-річного хлопчика комісія виявила ще одну малолітню дитину, семирічного хлопчика з явними ознаками інвалідності, який знаходився в безпорадному стані, голосно плакав та кричав. Дитина потребувала негайної медичної допомоги. Квартира, в якій знаходився хлопчик, була відчинена. Малолітнього передали лікарям. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Стан сп’яніння матері дітей – 2.38 проміле.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 166 ККУ – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Також службою у справах дітей виконкому Шевченківської ради Полтави вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав.