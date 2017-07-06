У Полтаві поліцейські затримали чоловіка підозрюваного у крадіжці

Патрульні спіймали на гарячому підозрюваного у крадіжці. Про це повідомляє Патрульна поліція Полтави

У понеділок близько 3-ї години ночі, екіпаж полтавської патрульної поліції помітив , як невідомий чоловік на вулиці Шевченка зістрибує із пошкодженого вікна розташованого там кафе.

Запримітивши правоохоронців, молодик почав тікати. На вимоги інспекторів зупинитись даний громадянин не реагував. Через декілька хвилин патрульним вдалося затримати його.