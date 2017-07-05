У Полтаві патрульні відшукали чоловіка, який намагався вчинити самогубство

3 червня близько 10-ї ранку, на службу 102 звернулася громадянка і повідомила, що по вулиці Зигіна її чоловік має намір вчинити самогубство.

Правоохоронці за лічені хвилини прибули за вказаною адресою. На місці події патрульних зустріла схвильована 30-річна жінка. Вона розповіла, що вийшла з дому, а повернувшись, не виявила свого чоловіка.

Громадянка одразу зателефонувала співмешканцю. У ході розмови стало зрозуміло, що він має намір вчинити суїцид. Згодом громадянин з’явився додому, маючи на лівій руці глибокі порізи. Жінка негайно викликала швидку, але чоловік не дочекався допомоги і побіг в напрямку Київського вокзалу.

Сліди крові, які залишив після себе чоловік, привели правоохоронців до станції с. Івашки, яка знаходилась за 15 кілометрів від місця події. Неподалік від залізничного полотна патрульні виявили закривавленого 34-річного чоловіка, який потребував негайної медичної допомоги.

Охоронці порядку привели до тями постраждалого, продезинфікували рану, наклали джгут на руку та викликали медиків.