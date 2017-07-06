У Полтаві  патрульні поліцейські провели заняття для гвардійців

Патрульні розповіли особовому складу військової частини про найпоширеніші порушення Правил дорожнього руху, а також назвали основні причини дорожньо-транспортних пригод.

Охоронці порядку наголосили на необхідності дотримання чинного законодавства у вище вказаній сфері, як на службовому так і особистому транспорті, а також попередили військових про відповідальність за порушення цих правил.

На проведення таких заходів керівництво військової частини запрошують патрульних інспекторів постійно, адже основною метою їх є удосконалення знань законодавчої бази військовослужбовцями та попередження скоєння дорожньо-транспортних пригод.