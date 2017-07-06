У Полтаві на перехресті вулиць Героїв Крут та Тунельної тимчасово припиниться рух

Із 18 по 20 липня 2017 року, з 9:00 до 12:00 на перехресті вулиць Героїв Крут та Тунельної буде перекрито рух транспортних засобів та пішоходів. Про це повідомили у Полтавській міській раді

Перекриття пов’язане з виконанням робіт по ремонту зовнішнього освітлення.На місці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки, забезпечено об’їзд транспорту та безпечні умови руху пішоходів згідно зі схемою організації дорожнього руху, погодженою з управлінням патрульної поліції у Полтаві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України.