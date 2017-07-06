У Полтаві горіла багатоповерхівка: евакуювали 20 людей

Учора о 19:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у підвальному приміщенні 5-ти поверхового житловому будинку по вул. Г.Хоткевича.

По прибутті за місцем виклику рятувальники відразу приступили до гасіння пожежі. Через сильне задимлення бійці ДСНС провели евакуацію 20-ти мешканців будинку. Рятувальники ліквідували пожежу о 21:22.

Вогнем знищено дерев’яну перегородку у підвальному приміщенні та речі бувші у вжитку. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.