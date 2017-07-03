У Полтаві хмароно, але без дощу. Прогноз погоди на 3 липня

3 липня у Полтаві з самого ранку буде хмарно.

Вже вранці небо у Полтаві затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів, повідомляє sinoptik.ua.

Температура вночі: +21 °С, вдень: +24 °С.

Очікується північно-західний вітер до 6,0 м/с.

Схід сонця о 04:38, захід о 20:53.

макс: 33.5° (1991); мін: 7.9° (1957).

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам’ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського. У народі цей день називали Павутинним, тому що погоду “прогнозував” павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину – буде дощ або буря. А якщо знову плете павутину – зміна погоди на краще. Дуже часто цей день буває дощовим, з грозою. Дощ у цей день міг передбачати не лише павук. Якщо мурахи ховаються в купу – можна очікувати на сильний вітер, дощ, грозу: жаби в траву виповзають – також слід чекати на дощ.