У мерії Горішніх Плавнів спростовують інформацію про витрачання коштів на відновлення стелли «Комсомольськ»

Влада Горішніх Плавнів спростовує інформацію про те, що витратила на відновлення стели «Комсомольськ» бюджетні кошти. Про це пише “Кременчуцька газета”.

«8 тисяч гривень витрачені на відновлення стели – не бюджетні кошти і сесією не виділялися. В’їзний знак – це комунальна власність і стоїть на балансі КП «СпецЕко», за кошти якого і був відновлений знак, як і в інших випадках вандалізму над міськими об’єктами. Наприклад, графіті з ненормативною лексикою. Факт пошкодження знака 19 травня був зафіксований у спеціальному журналі відділення поліції №2 у Горішніх Плавнях», – повідомили в мерії.

Нагадаємо, що вчора Український інститут національної пам’яті на своєму офіційному сайті повідомив про своє звернення до Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України та Голови Національної поліції України з проханням провести розслідування протиправних дій міської влади Горішніх Плавнів щодо відновлення стели «Комсомольськ» на в’їзді до міста.