У Лохвиці готуються святкувати купальську ніч

У Лохвиці на Івана купала традиційно містянам покажуть виставу «Гнат-слідопит і Квітка Папороті».

Для дітей організують розваги з перетягування канату, бій з мішками та біг у ластах. А міська рада, звісно ж, подбає про призи для веселих сміливців.

А ще пропонують виступ зірки «Х-фактора» Олега Кензова, запалення очищаючого купальського багаття та нічну дискотеку .

Про те, аби дійство відбувалося у комфортних для мешканців та гостей міста умовах, дбають міські комунальні служби. Робітники служби благоустрою вже приготували галявину, косарками підрівнявши її трав’яний покрив. Завчасне облаштування майбутнього вогнища – теж їхня турбота. І вже безпосередньо у день проведення свята працівники КП «Лохвиця-сервіс» встановлять сцену, де й будуть розгортатися всі творчі події купальської містерії, повідомили в прес-службі Лохвицької міської ради.