У Кременчуці на мосту горіла вантажівка

Рух транспорту був ускладненій через пожежу вантажівки на Крюківському мосту Кременчука.

Загораяння сталося близько 20-ї години, повідомили у міському відділі поліції.

Пожежники відреагували на виклик швидко та протягом години ліквідували горіння великогабаритного автомобілю.

Після 22-х годин почалися роботи з ліквідації наслідків пожежі, які закінчилися о 23:10 , коли фуру стягнули з моста.

У соцмережах кременчужани обговорюють наслідки пожежі.