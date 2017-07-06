У Карлівці під час літніх канікул рятувальники навчають дітей правилам безпеки

Учора у рамках акції “Безпечний відпочинок”, на території оздоровчого табору «Орлятко» , рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини провели для юних відпочивальників цікавий, пізнавально-профілактичний захід.

Під час спілкування із дітьми фахівці Служби порятунку «101» розповіли дітям про основні правила пожежної безпеки у побуті та під час відпочинку на природі, правила безпечної поведінки біля водойм, під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники наголосили, що життєво важливо не тільки знати, а й дотримуватися елементарних правил безпеки життєдіяльності.

Крім того, рятувальники продемонстрували дітям пожежний автомобіль, бойове спорядження та технічне обладнання, яке допомагає якнайшвидше ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій. Школярам розповіли тактико-технічні характеристики, показали у дії спеціальне обладнання, також надали можливість усім бажаючим самотужки спробувати свої сили з гасіння умовної пожежі.

Наприкінці заходів, рятувальники вручили відпочивальникам листівки та пам’ятки з основними правилами безпечної поведінки у літній період.