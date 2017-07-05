У Гамбурзі з’явились білборди з обличчями українських воїнів АТО
У Гамбурзі з’явились білборди з обличчями українських воїнів АТО
У німецькому Гамбурзі напередодні саміту країн “Великої двадцятки” на вулицях міста з’явились білборди та сітілайти зі світлинами облич українських військових та волонтерів.
Як зазначають в Українському кризовому медіа-центрі, таким чином лідерів країн G20 закликають глянути в очі українським патріотам.
Ці мужні люди об’єднані проектом “Уважно подивіться на ці обличчя” – “Look closely at their faces”, що був започаткований УКМЦ, Посольством України у США та фотографом Романом Ніколаєвим у вересні 2016 року,
– пояснюють в УМКЦ.
Нагадаємо, 7 липня у німецькому Гамбурзі розпочнеться дводенний саміт лідерів країн “Великої двадцятки”.
В рамках саміту відбудеться перша зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, на якій планують обговорити й українське питання.
Джерело: 24 Канал