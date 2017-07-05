У Гамбурзі з’явились білборди з обличчями українських воїнів АТО

Як зазначають в Українському кризовому медіа-центрі, таким чином лідерів країн G20 закликають глянути в очі українським патріотам.

Ці мужні люди об’єднані проектом “Уважно подивіться на ці обличчя” – “Look closely at their faces”, що був започаткований УКМЦ, Посольством України у США та фотографом Романом Ніколаєвим у вересні 2016 року,

– пояснюють в УМКЦ.