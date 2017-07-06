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Цьогоріч планують відремонтувати понад 100 полтавських вулиць

Цьогоріч планують відремонтувати понад 100 полтавських вулиць

Тривають ремонтні роботи на вулицях міста. Ремонтують дорожнє покриття на автошляхах, у дворових проїздах, на тротуарах.

Заступник міського голови, який координує житлово-комунальні питання Андрій Лямін розповів, що цьогоріч у планах комунальників капітально та поточно відремонтувати понад 100 вулиць міста.

– Серед першочергових завдань – вулиці, що витримують найбільше навантаження транспорту, по яким проходять пасажирські маршрути, а також вулиці у віддалених мікрорайонах, які давно не ремонтувалися та про які нам часто нагадують мешканці під час прийомів та у своїх зверненнях. Це наступні вулиці – Європейська, Героїв-чорнобильців, Петра Дорошенка, Глібова, Харчовиків, Чураївни та інші.

Усього в міському бюджету на капітальний ремонт вулично-шляхової мережі передбачено майже 147 млн грн.

У розпалі роботи з капітального ремонту вулиці та бульварі Богдана Хмельницького, вулиць Європейська, Дмитра Коряка, В’ячеслава Чорновола, Курчатова, Юрія Тимошенка, Героїв-чорнобильців та реконструкція вулиці Нікітченка. Уже завершено капітальний ремонт вулиць Реміснича, Ярошенка та пров. Кустарний. Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Проведено тендери і на капітальний ремонт вулиць Сапіго, Генерала Духова, Овочева (від вул. Квітки Цісик до будинку за адресою вул. Овочева №4), Овочева (від вул. Шевченка до будинку за адресою вул. Овочева №5), провулку Братів Зерових. Тривають тендери на капітальний ремонт вулиць Героїв АТО (на ділянці від житлового будинку № 118/2 корп.3 до житлового будинку № 114 корп. 2), Петра Дорошенка, Глібова, Харчовиків.

43 млн грн виділили на виконання поточного ремонту на 70 вулицях, з яких 43 вже відремонтували.

– Зараз триває поточний ремонт дорожнього покриття на вулицях Половка, Серьогіна, Комарова, Маршала Бірюзова, – зазначив Андрій Лямін. – Під час щотижневих об’їздів містом ми контролюємо графіки та якість виконання ремонтних робіт на дорогах.

Також у поточному, як і у минулому році, продовжується ремонт внутрішньо-квартальних дворових проїздів.

– Щодо ремонту дворових проїздів до міськвиконкому надходить дуже багато звернень. Ми максимально намагаємося врахувати побажання мешканців, депутатів, що працюють в округах, – зазначив заступник міського голови Андрій Лямін. – Ми запланували здійснити ремонтні роботи у дворах близько 150 будинків, на що передбачено 40 млн. грн. Максимально використовуємо сприятливі погодні умови, щоб встигнути усе заплановане.

Зокрема, виконали роботи з капітального ремонту внутрішньо-квартальних дворових проїздів по вул. Баленка, 12, 14, 16, 18, вул. Маршала Бірюзова, 64-а, 66, вул. Кучеренка, 3, 5, 7, пров. Кустариний, 6, 8 та на сьогоднішній день проводять роботи внутрішньо-квартальних дворових проїздів по вул. Кучеренка, 9, 11, вул. Симона Петлюри, 24-а, бульвар Євгена Коновальця, 5, 7, 9, вул. Нікітченка, 6, 4, корп. 1, 2, бульвар Юрія Побєдоносцева, 9, 11, 13, 15 та ін.

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