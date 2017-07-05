Спільними зусиллями необхідно підвищувати рівень зариблення на водоймах Полтавщини, — Роман Товстий

У Полтавській ОДА відбулась нарада щодо проведення зариблення Ворскли та кроків боротьби з браконьєрами. Обговорення пройшло за участю заступника голови ОДА Романа Товстого, начальника Управління Держрибагентства в Полтавській області Оксани Кулинич, начальника Державної екологічної інспекції Полтавщини Вадима Осипенка та громадських активістів.

Говорили про ситуацію з зарибленням на водоймах Полтавщини та подальші перспективи галузі. Захід пройшов за ініціативи заступника голови Полтавської ОДА Романа Товстого. Він переконаний: спільними зусиллями фахівців та небайдужих громадян можна вже зараз працювати у напрямку покращення ситуації на водоймах області.

— Ми всі розуміємо, що ідея зариблення річок актуальна і дуже важлива. Не менш суттєвим є і відтворення популяції риби у водоймах області, боротьба із браконьєрством і навчання культури риболовлі самих рибалок. Це важливо і для нас зараз, і для майбутніх поколінь. Але потрібно не лише говорили, а й робити. Тому радий, що вдалося зібратися та домовитись про співпрацю. Впевнений, спільними зусиллями ми зможемо досягти поставлених цілей, — сказав Роман Товстий.

Начальник Управління Держрибагентства в Полтавській області Оксана Кулинич переконана, що необхідно розробити цільову програму з біологічним обґрунтуванням доцільності зариблення Ворскли рибами-меліораторами білий амур та аборигенними видами: судак, лящ, щука, сазан та інші. Це підвищить рибопродуктивність Ворскли.

— Оскільки на законодавчому рівні не визначені норми обсягів зариблення для користувачів водних біоресурсів, необхідно розробити рекомендації щодо обсягів вселення для кожного суб’єкта господарювання, — говорить Оксана Кулініч.

Також важлива підтримка Програми здійснення робіт із штучного відтворення водних біоресурсів у Кременчуцькому та Дніпродзержинському водосховищах, в межах області, що розроблена Полтавським рибоохоронним патрулем, спільно з Інститутом рибного господарства НААН.

Щоб закуплені мальки дійсно потрапили у водойму, а не зникли на шляху до неї, Держрибагенство впроваджує нову систему контролю. За два тижні до випуску у воду публічно оголошуватимуть про місце і час зариблення. Кожен охочий зможе прийти і самостійно проконтролювати, куди ж пішли державні гроші.

Оптимальний час для зариблення — весна та осінь. Втім, вже 11 липня в місті Горішні Плавні будуть випускати 140 кг малька риби: 100 кг білого амура та 40 кг товстолоба. Якщо хтось з громадян хоче запустити рибу в річку чи ставок, то можете звернутись до нас. Необхідно за тиждень повідомити Полтавський рибоохоронний патруль. Всі контактні дані є на сайті Держрибагентства, — додала Оксана Кулініч.

За словами керівника Державної екологічної інспекції Вадима Осипенка, в Полтавській області, через брак кадрів в цій галузі, співпраця з громадськими активістами може дуже допомогти.

— Щоб відбулося нормальне відтворення в річках і водосховищах, необхідно прибрати два основні фактори: браконьєрство і неконтрольовані скиди води. Тоді й не буде необхідності викидати мільйони на зариблення в таких сховищах, — пояснив Вадим Осипенко.

За даними Полтавської обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок, на Полтавщині риболовлею займається близько чотирьох тисяч людей.

— Проблема з кількістю риби в водоймах не тільки в тому, що мало запускають мальків. А ще й у тому, що люди не знають, як реагувати на браконьєрів, — переконаний громадський активіст Вадим Дудник.

Він впевнений, що, окрім збільшення кількості риби, потрібно навчати населення, як правильно її ловити. Важливо узгодити дії з органами державної влади.

— Перше, що ми плануємо — це розповісти звичайним жителям, що робити з браконьєрами. Припустимо, йдете ви берегом річки і бачите браконьєра. Що далі? Ми розвісимо таблички, де буде номер телефону, за яким можна повідомити про порушення. А далі вже вступають у дію громадські екоінспектори, рибінспектори та поліція, — додав Вадим Дудник.

Також фахівці планують провести заходи для підвищення рівня риболовства серед самих рибалок. Активіст розповів, що спільно з УТМР можливо відновити видачу членських квитків. З кожним таким документом планується видавати правила, коли, як і де можна рибалити.