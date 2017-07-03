Сьогодні у Полтаві більш ніж на 10 вулицях ремонтували дорогу

На сьогодні у Полтаві заплановано роботи за наступними адресами: підготовчі роботи та асфальтування – на вулицях Половка і Серьогіна; ямковий ремонт – на вулиці Маршала Бірюзова. Про це повідомили в Полтавській міськраді.

Також відбулися підготовчі роботи – на вулицях Дмитра Коряки, В’ячеслава Чорновола, Героїв Чорнобильців, Європейській, Нікітченка;

• підготовчі роботи – на тротуарах вулиць Кучеренка, Гожулянській;

• ремонт проїздів у дворах будинків за адресами: на вулицях Кучеренка, 9, 11; Героїв АТО 114, 118; Победоносцева, 4; Соборності, 44, на бульварі Маршала Конєва ,1 та на Павленківській площі, 8.