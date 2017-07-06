Щодо дотримання мінімального розміру заробітної плати , – роз’яснення Держпраці

Щодо дотримання мінімального розміру заробітної плати надає роз’яснення головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Козубенко Богдан Вікторович

З 1 січня 2017 року набули чинності зміни до законодавства України щодо мінімальної заробітної плати в частині визначення поняття Мінімальна заробітна плата, гарантій її забезпечення, системи оплати праці та порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати. Однак, до цього часу у багатьох роботодавців виникають питання з цього приводу.

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), статті 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням вироблених шляхом переговорів пропозицій спільного представницького органу об’єднань профспілок і спільного представницького органу об’єднань організацій роботодавців на національному рівні.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» у 2017 році встановлено мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 гривні.

Системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників.

Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Статтею 31 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.

Тобто, якщо наприклад, посадовий оклад працівника становить 1600,00 грн. а норма тривалості робочого часу наприклад в червні 2017 року становить 159 годин, то за умови відпрацювання ним в червні повної норми робочого часу і при відсутності інших складових заробітної плати повинно бути нараховано посадовий оклад пропорційно відпрацьованому часу в сумі 1600,00 грн., а також доплата до рівня мінімальної заробітної плати в сумі 1600,00 грн.