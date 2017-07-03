Рятувальники Кременчука надали допомогу у відчиненні дверей квартири, де знаходилась 3-х річна дитина

2 липня о 22:30 до служби порятунку надійшло повідомлення від чергового патрульного поліції про те, що до них звернулася громадянка, яка випадково зачинила вхідні двері до квартири та не в змозі їх самостійно відчинити.

Також громадянка повідомила, що у квартирі знаходиться її 3-х річна донька. Рятувальники за допомогою трьох колінчатої драбини потрапили через вікно до квартири та відчинили вхідні двері, повідомляють у ДСНС.

