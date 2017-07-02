Розшук: У Кременчуці камери зафіксували крадія елітних автівок
Камери відеоспостереження зафіксували крадія елітних автівок
Поліція Полтавської області встановлює особу, яка може бути причетною до скоєння незаконних заволодінь елітними транспортними засобами на території регіону.
Чоловіка зафіксували камери відеоспостереження у місті Кременчук.
Якщо Ви впізнали на фото дану особу, або знаєте її місце перебування, просимо надати інформацію до кримінальної поліції Полтавської області за телефоном – 095-554-31-67.
Конфіденційність – гарантується.