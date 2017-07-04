Робота кадрової служби фіскальних органів за європейськими стандартами!

Експерти Консультативної місії Європейського Союзу „Консультація заради довіри” (EUAM) 4 липня на базі Головного управління ДФС у Полтавській області провели черговий семінар-тренінг для керівників служб управління персоналом регіональних офісів Державної фіскальної служби Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Полтавської, Сумської, Харківської областей.

Тема семінару-тренінгу „Ефективний відбір кадрів та навики проведення співбесід. Управління компетенціями”. Під час семінару увагу було зосереджено на здобуття слухачами практичних навичок з таких аспектів управління персоналом: роль HRM та HR– фахівців у діяльності державних органів; порівняльна характеристика традиційного і сучасного HRM, тренування навичок складання ефективних запитань для структурованого інтерв’ю, система HRM за компетенціями.

У роботі тренінгу взяла участь керівник департаменту кадрової політики та роботи з персоналом ДФС Тетяна Пажитнова, яка відзначила надзвичайну важливість таких семінарів для формування HR – управлінців нової формації в ході здійснення заходів зі структурного і функціонального реформування державної фіскальної служби задля наближення її до стандартів ЄС. „Подібні тренінги вже відбулися у Києві, Львові, Одесі і нині — у Полтаві — таким чином першим етапом тренінгів EUAM вже охоплено 100% керівників служб управління персоналом регіональних управлінь ДФС і митниць. Співпрацю з Консультативною місією ЄС буде продовжено”, — зазначила Тетяна Пажитнова.

ГУ ДФС у Полтавській області