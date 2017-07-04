Прокуратура перевірила територіальні підрозділи з питань пробації

Працівники органів прокуратури Полтавської області перевірили дотримання вимог Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про пробацію» з питань виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, в підрозділах з питань пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, що знаходяться на території області.

Як повідомив прокурор відділу прокуратури області Сергій Волков, встановлено, що стан додержання законодавства із вказаних питань ще не повною мірою відповідає вимогам чинного законодавства. Так, згідно статистичної звітності підрозділів з питань пробації на території Полтавської області з початку року 19 осіб, з яких 1 неповнолітній, котрі перебували на обліках в районних відділах (секторах) з питань пробації, скоїли нові кримінальні правопорушення.

Викликав зауваження стан проведення працівниками Диканського, Карлівського, Полтавського, Гадяцького, Миргородського органів з питань пробації соціально-виховної роботи із засудженими, до яких застосована пробація.

«Доволі часто працівники органу пробації обмежуються лише профілактичними бесідами із засудженими, які носять формальний характер та по суті є попередженням про притягнення до кримінальної відповідальності за порушення умов та ухилення від відбування покарання», – сказав прокурор.

У деяких районних секторах з питань пробації не забезпечено належного ведення службової документації.

Мали місце випадки непогодження Карлівським та Гадяцьким районними секторами з питань пробації переліків об’єктів та видів суспільно-корисних робіт з органами місцевого самоврядування.

За результатами проведених перевірок з метою усунення виявлених порушень органами прокуратури області внесено 10 вказівок, з яких – 1 начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань та пробації Міністерства юстиції, а також направлено лист начальнику Головного управління Національної поліції в області.