Проект «Поверніть мені красу» оголошує кастинг на третій сезон

Телеканал «1+1» оголошує кастинг на новий сезон проекту «Поверніть мені красу». Стати учасницями третього сезону зможуть жінки, які зневірилися в собі через зовнішні вади.

У проекті «Поверніть мені красу», який успішно транслювався на «1+1» два сезони поспіль, жінки отримують шанс не тільки виправити недоліки зовнішності, але і кардинально змінити своє життя. У цьому їм допомагає професійна «команда порятунку», до складу якої входять найкращі лікарі, психологи та експерти з питань краси. Вони не тільки виправляють зовнішні вади героїнь, але і допомагають їм навчитися любити себе та відчути власну привабливість.

Для учасниць минулих сезонів неймовірне перевтілення на проекті стало лише початком щасливої історії здійснення мрій. «Команда порятунку» не тільки повернула жінкам красу, але і допомогла знову повірити в себе та стати щасливими. Так, учасниця другого сезону Оксана Шевчун з великою родимою плямою на обличчі, яка не наважувалася з’являтися на людях вдень та навіть намагалась скінчити життя самогубством, після участі в проекті відчула себе гарною, стала впевненішою в собі та налагодила стосунки з оточуючими.

У учасниці першого сезону Аліни Педько, якій «команда порятунку» допомогла виправити серйозну ваду обличчя, після участі в проекті збулася давня мрія. Дівчина, нарешті, знайшла своє кохання і вийшла заміж. Її обранець, бізнесмен, побачив її по телевізору в одному з випусків програми «Поверніть мені красу» і розшукав Аліну через соціальні мережі.

Щоб прийняти участь у кастингу, потрібно заповнити анкету на сайті. Нові випуску проекту, що повертає втрачену надію на щасливе життя, можна буде побачити на «1+1». Виробництвом проекту займається «Sister’s production».