Понад 1,6 млрд грн перерахували до Держбюджету полтавські митники

Впродовж І півріччя Полтавською митницею ДФС було оформлено понад 17 тисяч митних декларацій. Серед них: експортних – 9622 штук та 7658 імпортних, що на 14,1% більше ніж за відповідний період минулого року, відзначив в.о. начальника Полтавської митниці ДФС Валерій Остапчук .

Загальний обсяг експортно-імпортних операцій, здійснених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності по зоні діяльності митниці за січень-травень 2017 року, склав 715,4 млн дол. США, що на 12,9% більше ніж у січні-червні 2016 року. Разом з цим, зовнішньоторговельне сальдо за даний період 2017 року позитивне і складає 192,4 млн дол.США.

З початку 2017 року до Державного бюджету України перерахували 1 млрд 625 млн грн.

Середньомісячні надходження до державного бюджету впродовж шести місяців поточного року становили 270,8 млн грн. Середньостатистичний час митного оформлення експортно-імпортних операцій станом на 01.07.2017 року становить 38 хвилин. Митне оформлення товарів з використанням електронних митних декларацій становить 100% від загальної кількості оформлених декларацій.

За результатами правоохоронної роботи, в січні-червні 2017 року Полтавською митницею ДФС складено 85 адміністративних протоколів про порушення митних правил на загальну суму більш ніж 5 млн грн, з вилученням предметів порушення митних правил на суму 48 тис. 658 грн.

Головне управління ДФС у Полтавській області