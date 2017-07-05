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Понад 100 млн грн Полтава виділить на ремонт закладів освіти

Понад 100 млн грн Полтава  виділить на ремонт закладів освіти

З міського бюджету Полтави  на виконання капітальних ремонтних робіт, будівництво, реконструкцію, реставрацію та благоустрій  закладів освіти виділили 106 млн. 295 тис. 845 грн.

Про це повідомили в прес-службі Полтавської міської ради.

Зокрема кошти розподілили : управлінню капітального будівництва – 46 104,8 тис. грн. управлінню освіти – 60 191,1 тис. грн., яким передбачено роботи у 81-му навчальному закладі.

Крім цього в цьому році розпочали роботи з реставрації будівель навчальних закладів, які є пам’ятками архітектури  – це  Комунальний заклад «Полтавська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3  Полтавської міської ради Полтавської області» та Комунальний заклад «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області.

У 2017-2018 навчальному році в місті функціонуватимуть  50 загальноосвітніх навчальних закладів різних типів та форм власності. Очікуваний контингент учнів 1-11-их класів – 28,5 тис., серед них – понад 3,3 тис. першокласників, 1,4 тис. випускників 11-их класів.

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