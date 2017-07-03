Полтавцям представлять фотовиставку Олексія Фурмана “Життя після поранення”

5 липня о 10 годині у приміщенні Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.П. Котляревського відбудеться презентація фотопроекта Олексія Фурмана “Життя після поранення”.

“Життя після поранення” – це проект про молодих українських військових, які отримали важкі поранення під час війни з проросійськими сепаратистами і регулярними військами Російської Федерації на Донбасі. Цей конфлікт із травня 2014 року забрав понад дев’ять тисяч життів. Більше трьох тисяч українських військових загинули, майже одинадцять тисяч отримали поранення.

Проект концентрується на їхній адаптації до мирного життя після повернення додому, історії, яка мало висвітлюється в ЗМІ, та фотографічних проектах. У мирному житті ветерани війни стикаються знелегким викликом. Вони мають ресоціалізуватися, адже тепер у них є тяжкі спогади, які неможливо забути. Військові та добровольці мають подолати безліч труднощів. У цьому їм допомагають їхні рідні, які завжди поруч, друзі, волонтери та психологи.

Цей проект свого часу отримав гран-прі фотоконкурсу IAFOR Documentary Photography Award та гран-прі Міжнародної Фотовиставки газети “День” (Україна).

Олексій Фурман – український документальний фотограф і стипендіат програми Фулбрайта (Міссурійська Школа Журналістики, Міссурі, США). Працює над фотоісторіями та візуальними проектами з 2011 року. У 2013 став одним із фотографів українського видання журналу National Geographic.