Полтавцям повідомили перелік документів, необхідних для врахування таблиці даних платника податків

Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України у разі відповідності податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних починаючи з 01.07.2017, реєстрація таких накладних може бути зупинена.

Платники податків у разі отримання квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, крім вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування затвердженого наказом Міністерства фінансів України №567 від 13.06.2017 року, має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за встановленою формою J(F)1312301 (ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokym…/j1312301.arj).

Таблиця надсилається виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Водночас для зручності платників податків та з метою оперативного та всебічного розгляду поданих таблиць податківці просять одночасно надсилати до контролюючого органу скановані копії документів, які підтверджують наявність власних/орендованих приміщень, власних/орендованих виробничих потужностей, власних/орендованих земельних ділянок, наявність найманого персоналу власного/за сумісництвом, інформацію щодо доходу від проведення діяльності за попередній період, залишку готової продукції та залишку сировини на останню звітну дату.

Скановані копії документів можна надіслати через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника».

Головне управління ДФС у Полтавській області