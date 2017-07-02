Полтавців попереджають про шкідливість дитячої іграшки “спінер”

Боятися потрібно батарейок, осколків та хімії, що входить до складу іграшки. Дану інформацію розповсюдив прес-центр Держпродспоживслужби в Полтавській області. Йдеться і про конкретну модель спінера.

Це — спінер COLOR SPIN LED (CS5555 SYM0024) з підсвічуванням.

Небезпека цієї іграшки в тому, що акумуляторний відсік легко відкрити без використання будь-яких інструментів і отримати доступ до елементів живлення, які дитина може покласти в рот і проковтнути, що завдасть шкоди шлунково-кишковому тракту.

Зазначений продукт не відповідає вимогам Директиви з безпеки іграшок та європейським стандартам EN 62115.

На території України та ЄС уповноваженими державними органами прийнято рішення про відкликання іграшки спінера від споживачів, вилучення продукту з ринку з обов’язковим його знищенням та заборону імпорту на кордоні ЄС.

Перша ознака шкідливої ​​іграшки – це, як правило, запах. Чим різкіший запах від іграшки, тим більше хімічної речовини входить до її складу.

Експерти також рекомендують не давати гратись спінером маленьким дітям. Хоч він має суцільну конструкцію, але від удару гаджет може розпастись на деталі, які малюк може проковтнути.

У разі одержання інформації про надання на ринку продукції, що становить серйозний ризик Держпродспоживслужба буде здійснювати перевірки характеристик іграшки спінера на території України та вживати обмежувальних заходів щодо продукції.

Спінер – це іграшка-антистрес, яка стала шалено популярною. Гаджет являє собою корпус, що закріплений на підшипниках. Іграшку запустити дуже легко – варто тільки штовхнути по крилах, які в свою чергу, починають обертатися. Спінери можуть бути металевими, дерев’яними і пластиковими.