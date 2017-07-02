Полтавці отримають новий майданчик для баскетболу, Workout та Crossfit

У Полтаві хочуть збудувати новий спортмайданчик для занять баскетболом, вуличною гімнастикою Workout та функціональним тренінгом Crossfit, повідомляє Hromadske Полтава.

Запропонували проект ініціативні полтавці, більшість з який – спортсмени. Активісти кажуть, стан сучасних шкільних спортмайданчиків залишає бажати кращого. Місць для занять баскетболом, які відповідають нормам, у місті дуже мало і вони закриті для пересічних громадян.

Спортсмен Костянтин Черненко розказав, яким має бути оновлений майданчик для занять із Workout та Crossfit.

“Мінімальний набір турніків, брусів різної ширини та висоти. Шведських стінок, рукоходів. Все має бути гарної якості, з нормальним покриттям”, – зазначив активіст.

Створення нового спортивного об’єкта покладено на Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому. За їх словами, будівники збережуть планувальну структуру, не чіпатимуть зелені насадження та асфальтні доріжки, які є навколо. Планують лише покращити благоустрій, збудувавши новий та сучасний спортмайданчик.

Незабаром розроблять проект землеустрою, а згодом складуть кошторис нового майданчика, який запрацює приблизно через рік.