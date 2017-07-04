Полтавський плавець здобув перемогу на відкритому чемпіонаті у Болгарії

Днями у болгарській Софії відбувся Відкритий чемпіонат Болгарії з плавання. П ід українським прапором змагався полтавець Богдан Касьян . Він здобув дві медалі і встановив новий рекорд України. Про це повідовмяє ІВ Полтавщина спорт

Богдан фінішував першим на дистанції 50 метрів на спині. Полтавець показав час 25,17 с . Цей результат приніс Богданові ліцензію на Чемпіонат Світу, який проходитиме з 24 по 30 липня в Будапешті.

Таким чином Богдан Касьян встановив рекорд України на цій дистанції. До цього рекорд належав киянину Дмитру Гурницькому і становив 25,28 с.