Полтавський плавець здобув перемогу на відкритому чемпіонаті у Болгарії
Полтавський плавець здобув перемогу на відкритому чемпіонаті у Болгарії
Днями у болгарській Софії відбувся Відкритий чемпіонат Болгарії з плавання. Під українським прапором змагався полтавець Богдан Касьян. Він здобув дві медалі і встановив новий рекорд України. Про це повідовмяє ІВ Полтавщина спорт.
Богдан фінішував першим на дистанції 50 метрів на спині. Полтавець показав час 25,17 с. Цей результат приніс Богданові ліцензію на Чемпіонат Світу, який проходитиме з 24 по 30 липня в Будапешті.
Таким чином Богдан Касьян встановив рекорд України на цій дистанції. До цього рекорд належав киянину Дмитру Гурницькому і становив 25,28 с.
Крім того Богдан Касьян став другим на дистанції 100 метрів на спині. Тут полтавець фінішував з часом 57,12 с.