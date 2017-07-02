Полтавські правоохоронці підбили підсумки першого півріччя

У першому півріччі цього року на Полтавщині рівень злочинності знизився

Про це повідомив речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

За його даними, у порівнянні з минулим роком на Полтавщині зареєстровано на 1250 злочинів менше, по окремим категоріям кваліфікованих злочинів зниження спостерігається до 45%.

Наприклад, кількість умисних вбивств зменшилася із 31-го до 17-ти (-45%).

Кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень зменшилась із 41-го до 29-ти (-29%). Майже на 62% стало менше умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілих. На понад 1000 стало менше крадіжок (-13%). Зменшилася кількість грабежів на 26% (із 312 до 231), розбоїв – із 77-ми до 35-ти (55%), вимагань – із 19 до 7 (-63%) та угонів – із 206-ти до 99-ти фактів (-52%).

Аби досягти кращого результату, Юрій Сулаєв запропонував полтавцям відповісти на запитання :