“Полтавщина – одна з найбільш перспективних рибогосподарських регіонів України”, – Сергій Фролов

Про це повідомив директор Департаменту агропромислового комплексу облдержадміністрації Сергій Фролов, під час засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

Потенційна можливість рибної галузі Полтавщини обумовлена наявністю комплексу умов для її розвитку, включаючи велику кількість рибогосподарських водойм, розвинену систему ставкових господарств.



Площі земель, зайнятих водними об’єктами, складають 282,5 тис. га, або 5,0% території області. На Полтавщині створено 2679 ставків загальною площею водного дзеркала 19649 га, 124 озера площею 676 га, 69 малих водосховищ загальною площею 6469,5 га.

“Внаслідок антропогенного впливу, значно скоротилися площі та зменшилась продуктивність нерестовищ в найбільших водосховищах. Інтенсивне забруднення води призвело до зменшення кормової бази, ареалу нагулу, відтворення різних видів риб та інших водних живих ресурсів та різке скорочення обсягів їх вилову”, – зазначив Фролов.

На сьогодні, внаслідок антропогенного впливу, значно скоротилися площі та зменшилась продуктивність нерестовищ в найбільших водосховищах. Інтенсивне забруднення води призвело до зменшення кормової бази, ареалу нагулу, відтворення різних видів риб та інших водних живих ресурсів та різке скорочення обсягів їх вилову.

Також на засіданні обговорили необхідність внесення змін до фінансування програми розвитку та підтримки аграрного комплексу для реалізації заходів щодо стимулювання передачі в оренду придатних для риборозведення водних об’єктів, нарощування виробництва якісної товарної риби, що сприятиме підтримці зайнятості сільського населення, створенню додаткових можливостей для зростання доходів суб’єктів господарювання та збільшення надходжень до обласного та місцевих бюджетів.

За новими змінами цієї програми, будуть відшкодовувати вартість придбання рибопосадкового матеріалу фізичним особам-підприємцям, орендарям водних об’єктів, які уклали договори їх оренди з обласною державною адміністрацією до 100% його вартості, але не більше 10 тис. грн на один водний об’єкт, використаного для зариблення водних об’єктів у поточному році.

Орієнтовна сума на рік – 1,5 млн грн. На період дії Програми – 7,5 млн грн.

“Потрібно спонукати й допомагати розвитку малого бізнесу на селі”, – наголосив голова комісії Валерій Капленко.

Комісія з питань аграрної політики та земельних відносин підтримала внесення змін та вирішила збільшити фінансування з 7 млн грн до 14 млн грн на цей рік.