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Полтавка стала триразовою чемпіонкою України з веслування

Полтавка стала триразовою чемпіонкою України з веслування

У Дніпрі пройшов  заключний, спринтерський, день особистого чемпіонату України подарував глядачам яскраві сутички майстрів швидкісної їзди. Про це повідомляє Федерація Каноє України.

На Чемпіонаті України, в олімпійських видах – байдарці-одиночці, переможницею стала  полтавка – Марія Кічасова.

Також спортсменка перемогла в байдарках-двійках і таким чином стала триразовою чемпіонкою України.

Нагадаємо,  що 28 травня в угорському Сегеді відбувся Кубок Світу з веслування на байдарках і каное де Марія Кічасова здобула перемогу у   байдарці-двійці на дистанції 200 метрів .

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