Полтавка стала триразовою чемпіонкою України з веслування
Полтавка стала триразовою чемпіонкою України з веслування
У Дніпрі пройшов заключний, спринтерський, день особистого чемпіонату України подарував глядачам яскраві сутички майстрів швидкісної їзди. Про це повідомляє Федерація Каноє України.
На Чемпіонаті України, в олімпійських видах – байдарці-одиночці, переможницею стала полтавка – Марія Кічасова.
Також спортсменка перемогла в байдарках-двійках і таким чином стала триразовою чемпіонкою України.
Нагадаємо, що 28 травня в угорському Сегеді відбувся Кубок Світу з веслування на байдарках і каное де Марія Кічасова здобула перемогу у байдарці-двійці на дистанції 200 метрів .