Полтавка стала триразовою чемпіонкою України з веслування

Федерація Каноє України. У Дніпрі пройшов заключний, спринтерський, день особистого чемпіонату України подарував глядачам яскраві сутички майстрів швидкісної їзди. Про це повідомляє

На Чемпіонаті України, в олімпійських видах – байдарці-одиночці, переможницею стала полтавка – Марія Кічасова.

Також спортсменка перемогла в байдарках-двійках і таким чином стала триразовою чемпіонкою України.

Нагадаємо, що 28 травня в угорському Сегеді відбувся Кубок Світу з веслування на байдарках і каное де Марія Кічасова здобула перемогу у байдарці-двійці на дистанції 200 метрів .