Полтава презентувала роботу із ВПО на круглому столі “Міста солідарності” у Києві

Представники міськвиконкому взяли участь у круглому столі на тему “Довготермінові рішення та соціальне житло для внутрішньо переміщених осіб: міжнародний досвід та українська практика”.

Захід відбувсь учора у Києві в рамках Всеукраїнської ініціативи “Міста солідарності”. Участь у засіданні взяли представники державної влади, органів місцевого самоврядування, благодійних фондів і організацій та представники інших країн.

Полтаву на круглому столі представила директор міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Ольга Буднікова та представник благодійної організації “Світло надії” Олена Чикурова.

Презентуючи роботу із внутрішньо переміщеними особами у Полтаві, Ольга Буднікова зазначила, що на сьогоднішній день у Полтаві зареєстровано внутрішньо переміщених осіб з Луганської та Донецької області 8823 особи, з них — 1880 дітей. Для надання допомоги, що у місті діє план заходів соціальної підтримки ВПО, затверджений рішенням міськвиконкому 19 січня 2015 року.

“За рахунок коштів із міського бюджету понад 7 тисячам внутрішньо переміщеним особам надали медичну допомогу, оздоровили у заміських таборах понад 190 діток, 670 переселенців стали учнями полтавських загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. Понад 500 особам допомогли отримати статус безробітного, 670 пройшли профорієнтацію та 170 працевлаштувалися, за сприяння служби зайнятості з них 10 розпочали власну справу”, – зазначила Ольга Буднікова.



Також Ольга Буднікова поінформувала, що міська влада Полтави тісно співпрацює з громадськими та благодійними організаціями у напрямку соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Так, нещодавно у Полтаві за ініціативи БО “Світло надії”, за грантової підтримки Європейського союзу, за сприяння Полтавської міської ради і облдержадміністрації відкрили Кризовий центр адаптації жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Центр переважно розрахований для соціально та психологічної підтримки жінок-переселенців.

Учасники зустрічі мали можливість обмінятися досвідом, обговорити шляхи вирішення найактуальніших проблем вимушених переселенців, створення дорожньої карти для приймаючих міст з описом плану дій щодо інтеграції ВПО та формування основи для переходу від гуманітарних до фінансових програм розвитку.