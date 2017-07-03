Поблизу Полтави збудують новий сміттєпереробний завод

Інвестори пропонують збудувати завод, який зможе переробляти відходи у паливо

У Супрунівці планують встановити сучасний новітній екологічний комплекс по переробці твердих побутових відходів в синтетичне паливо. Для цього залучать іноземних інвесторів. Таку пропозицію надало ТОВ «Екобуд Сервіс».

Про це говорили на виробничій нараді у заступника голови Полтавської районної ради Олексія Івженка.

Супрунівський сільський голова Володимир Богатир зазначив, що питання встановлення екологічного комплексу по переробці твердих побутових відходів в синтетичне паливо буде винесено на громадське обговорення.

За матеріалами прес-служби Полтавської районної ради