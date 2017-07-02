Підвищення цін на продукти буде відчутним уже восени – експерт

У зв’язку із скасуванням регулювання цін державою на продукти харчування зростання цін або їх значне коливання українці відчують вже восени. Про це заявив голова Асоціації торгових мереж Олексій Дорошенко.

“Скасування регулювання цін державою — це лише ризики зростання цін на продукти харчування або їх значне коливання. Коли, наприклад, у жовтні ціна на цукор зможе зрости на 50%, а листопаді знизиться на 40%. За цей місяць хтось зможе пристойно заробити. От це і буде наслідком усування держави від такого регулювання,” — сказав Дорошенко.

За його словами, значні коливання цін на продукти харчування українці відчують вже восени.

“Підвищення цін не відучується з першого липня чи, наприклад, з першого серпня. Регулювання цін на продукти це лише запобіжник, який був і якого ми вже не маємо. Питання в тому, що просто будуть спекулятивні речі і ми зможемо побачити їх уже у вересні. Тому, що зараз ціни все ж таки зростають, але ми не бачимо великих стрибків. А от якраз у вересні вони зазвичай відбуваються. І ми побачимо підвищення цін не на 5 — 10%, відсотків 20 — 50. Якраз коли скасували держрегулювання цін, то ми вступили в епоху, коли ми будемо спостерігати от такі великі перепади,” — додав експерт

При цьому експерт зазначив, що в Європі є коливання цін, але воно на рівні 1 — 3%:

“В Європі коливання бувають, але не такими різкими, як у нашій країні. В нас у Міністерстві АПК, підвищення цін на 20% за короткий час це нормальна річ. Однак, наші реалії показують, що у нас немає ринку, а тепер ми ще й позбавилися останнього запобіжника. Вважати, що Антимонопольний комітет буде щось робити не має сенсу. Він раніше нічого не робив і зараз не робитиме,” .

Сьогодні набрала чинності постанова уряду про регулювання цін на продукти державою.

Йдеться про 15 груп товарів, для яких скасовується норма про можливість встановлення торговельної надбавки не вище 15%. Це, зокрема, борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичина, свинина і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметана, масло вершкове, олія соняшникова, яйця курячі.

Також йдеться про 13 груп товарів, для яких скасовується декларування зміни оптово-відпускних цін. Це, зокрема, борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичина, свинина, м’ясо птиці (тушка), ковбасні вироби варені, крім вищого сорту, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир кисломолочний з вмістом жиру до 9%, сметана з вмістом жиру до 20%, масло вершкове з вмістом жиру до 72,5%, яйця курячі, цукор-пісок, олія соняшникова).