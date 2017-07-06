Під час пожежі, на Глобинщині загинув чоловік

Учора о 15:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку по вул. Миру, с. Радалівка Глобинського району. Телефонували до рятувальників сусіди, які побачили, що з-під покрівлі будинку піднімаються клуби диму.

Окрім того, сусіди повідомили, що всередині будинку може знаходитися людина. Рятувальники провели розвідку та виявили тіло чоловіка 1961 року народження у одній із кімнат. Причина пожежі – необережність під час паління загиблого.

Пожежу ліквідували о 17:45. Вогнем знищено меблі, віконну раму, закопчено стіни на площі 40 м2. Про це повідомили в УДСНС України у Полтавській області.

Рятувальники нагадують, що переважна більшість пожеж в житловому секторі стає наслідком людської недбалості, неуважності та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки. Щоб до вашої оселі не завітав «червоний півень», не паліть у ліжку, стежте за станом приладів та дотримуйтеся протипожежних правил під час користування ними. Пам’ятайте, що ваша особиста безпека та безпека рідних і близьких вам людей, залежить насамперед від вас самих.