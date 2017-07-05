Перший і єдиний в Україні обласний бюджет участі допоможе зробити життя кращим, – Біленький

На Полтавщині впроваджують перший і єдиний в Україні обласний бюджет участі.

На даному етапі реалізації уже створили офіційний сайт.

Відтепер кожен мешканець області знатиме необхідні кроки, терміни та матиме документи для втілення своїх ідей, адреси локальних груп в районах для необхідної допомоги та консультацій. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький.