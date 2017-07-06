Оголошено пожежу у процедурному кабінеті травматологічного відділення міської лікарні: у Горішніх Плавнях рятувальники провели навчання

Учора рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини за участі представників добровільної пожежної дружини та медичним персоналом провели практичне та теоретичне відпрацювання спільних дій під час виникнення пожежі на базі міської лікарні.

В ході проведення тренування було оголошено умовну пожежу у процедурному кабінеті травматологічного відділення. При виявлені умовної пожежі медичний персонал негайно сповістив Службу порятунку «101» та розпочав евакуацію хворих. Рятувальники спільно із працівниками ДПД провели відпрацювання з ліквідації умовної пожежі.

Пізніше, співробітники ДСНС надали конкретну допомогу медичним працівникам щодо оперативного і правильного використання первинних засобів гасіння пожежі.

У цілому тренування показали високу теоретичну та практичну підготовку учасників заходу.