Одна з найстаріших газет Полтавщини відзначає ювілей

Газета «Лубенщина» – одна з найстаріших районних газет в Україні

Третього липня 2017 року їй виповнюється 100 років.

Як повідомляє Lubnyrada.gov.ua лубенська районка була заснована в липні 1917 року під назвою «Известия Лубенского Совета робочих и солдатских депутатов». Редактором був 23 річний Єдуард Мульнер (псевдонім О. Ракитников). У 1923 році почала виходити «Червона Лубенщина» – редактор Ісак Мостославський.

Після звільнення міста Лубни від фашистів газета відновила свій випуск з 1 січня 1944 року. З 1 вересня газета почала виходити на 4 сторінках тричі в тиждень. У 1962 році газета називається «Ленінська зоря» – редактор Олександр Левадний, потім Василь Грузін (нині головний редактор «Сільських вістей»). 14 вересня 1991 року вийшов номер газети «Лубенщина».

У різні часи в газеті працювали відомі поети і письменники: Павло Усенко, Михайло Козаков, Олесь Донченко, Пилип Капельгородський, Леонід Первомайський, Петро Артеменко, Віктор Безорудько, Надія Хоменко, Іван Гончаренко. Серед колишніх працівників газети два заслужених журналістів України – редактор газети Іван Кириченко – з його іменем пов’язані здобутки трьох десятиліть, відоме ім’я краєзнавця-письменника-журналіста Бориса Ванцака.

Газета нагороджена грамотою президії Верховної Ради УРСР, Почесною Грамотою обласної ради, Почесною грамотою Кабінету міністрів України і т.ін.

З лютого 2001 року – головний редактор газети – Іван Бурдим, член Національної спілки журналістів України, лауреат обласної премії імені Григорія Яценка, кавалер ордена Червоного Трудового Прапора, Почесний громадянин Лубен.

Нині тираж газети – 7 тисяч, виходить на 4, 6, 8, сторінках щосереди і щосуботи.