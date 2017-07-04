Нова безкоштовна послуга від iGov: кожен може в кілька кліків отримати інформацію про свої офіційні доходи

iGov УНІАН

Колишній ІТ-директор Приватбанку Дмитро Дубілет оголосив про запуск нової безкоштовної послуги на, за допомогою якої кожен українець може в кілька кліків отримати інформацію про свої офіційні доходи. Вона, як йдеться у його повідомленні на Facebook, працює по всій країні пише

“Тепер кожен громадянин України може в кілька кліків отримати інформацію про свої офіційні доходи. Повна назва послуги: Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків”, – повідомив Дубілет.

Щоб скористатися сервісом, знадобиться ЕЦП (поки працює тільки особистий підпис, а не посадової особи підприємства, – УНІАН.). Необхідно заповнити форму, обрати термін, за який потрібні дані (від 1-го кварталу 2014 року) і чекати, коли на пошту прийде документ (від десяти хвилин до 1-2 днів).