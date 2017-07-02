Національний фестиваль гончарства «Здвиг-2017»: Полтавщина вкотре вражала розмахом свята (ФОТО)

Учора в Українській гончарній столиці – Опішному відлунав Національний фестиваль гончарства. Масштабний захід пройшов у рамках IX Тижня Національного Гончарного Здвиження в Опішному «Здвиг- 2017».

Фестиваль започаткований під егідою Міністерства культури України. Протягом останніх 11 років він змінював назву, але його суть залишалася єдиною – відродження гончарних традицій, вшанування гончарської професії та презентація творчих доробків українських митців кераміки.

«Про гончарство можна говорити вічно, та сьогодні ми хочемо проголосити наше селище, нашу гончарну столицю – територією творчості. Своєрідною «Гончарією» в Україні, де кожен може приїздити і творити усе, про що йому говорить душа», – розповів генеральний директор музею-заповідника Українського Гончарства в Опішному, директор інституту керамології відділення інституту Академії наук, заслужений діяч техніки науки, доктор історичних наук Олесь Пошивайло.

Єднання усіх небайдужих до плекання національних духовних скарбів – одна з найголовніших цілей фестивалю, тому на феєрію гончарного свята завітали майстри та представники найрізноманітніших народних ремесел. Тому на національний фестиваль завітали й митці, науковці, колекціонери, письменники, фольклорні колективи, естрадні гурти й виконавці, а також численна кількість гостей із різних регіонів України та з-за кордону – усі небайдужі до відродження національних культурних традицій і пошанування гончарного ремесла.

«Національний фестиваль гончарства став унікальним мистецьким проектом, який об’єднав різні види декоративно-вжиткового мистецтва, сучасні напрямки у творчому самовираженні і все для того, щоб показати що гончарство завжди молоде, завжди актуальне і потрібне», – розповіла науковий співробітник Національного музею-заповідника в Опішному Жанна Чечель.

Цього року українська гончарна столиця вражала розмахом свята, адже у рамках фестивалю відбулася низка подій, що представили гармонію гончарної культури й інших мистецтв.

Так, у рамках «Здвигу-2017», відбувся фольклорний фестиваль «Гончарське перевесло» на якому колективи та естрадні етногурти України презентували свою творчість.

Гостей заходу дивували мистецькою акцією гончарського бодіпейнтінгу, яка спрямована на пізнання гончарських традицій через декорування тіла людини на гончарську тематику.

Учасники сьомого Національного ковальського фестивалю «ВакулаФЕСТ-ХХІ» знайомили усіх охочих з традиціями ремесла металу та вогню та представили високомистецькі твори ковальства на тему гончарства.

Завдяки майстер-класам, які проходили в рамках фестивалю, гості свята мали унікальну можливість відчути себе справжніми гончарами, ковалями та художниками.