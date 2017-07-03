Найстарішій українці виповнилося 117 років, вона увійшла y ТОП-5 найстаріших людей планети

Найстаріша жителька України живе на Чернігівщині. Це 117-річна Христина Нагорна.

Про це повідомляє espreso.tv.

Днями довгожителька отримала диплом “Книги рекордів України”. Ним засвідчили її звання найстарішої жінки України.

“Попри всі пережиті негаразди і прикрощі нелегкої долі вона зберегла в своїй душі неймовірну доброзичливість, оптимізм, любов до життя і віру в людей”, – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Семенівської РДА.

Крім того, 117-річна українка увійшла y ТОП-5 найстаріших людей планети. Вона посіла третє місце. Позаду – японка Чійо Мійако. Їй 115 років. Попереду – жителька Ямайки 117-річна Вайолет Браун та 117-річна японка Набі Таджима.