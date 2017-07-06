На Полтавщині затримали водія з ознаками наркотичного сп’яніння

Учора близько 11-ї години, патрульні поліцейські отримали виклик на дорожньо-транспортну пригоду без потерпілих, що сталась на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Facebook.

Прибувши на місце події, інспектори виявили три транспортні засоби із механічними пошкодженнями. Патрульні з’ясували, що 29-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo рухаючись по проспекту Лесі Українки не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв наїзд на Nissan Kubistar, який стояв, в результаті наїзду Nissan отримав механічне прискорення та наїхав на Hyundai.

Під час встановлення обставин дорожньої аварії полісмени помітили, що кермувальник Chevrolet має ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду у наркологічному диспансері водій відмовився. На чоловіка, який керував Chevrolet склали 2 протоколи за статтями 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ або іншого майна) та 130 КУпАП (керування ТЗ у стані сп’яніння).