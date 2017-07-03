На Полтавщині зафіксували 16-й у цьому році спалах АЧС

На вихідних у селі Лісне Кобеляцького району зафіксували 16-й у цьому році випадок захворювання свиней на Африканську чуму.

Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий на своїй сторінці у Facebook.

“У зв’язку з цим, 1 липня провели засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Звісно, така ситуація, потребує карантинних заходів на місцевому рівні. Тож у Кобеляцькій РДА вирішили встановити зону захисту в межах адміністративно-територіального округу цього села в радіусі 3 км та зону нагляду в радіусі 10 км. Карантин триватиме 40 діб”, – написав Товстий.

Він додав, що наразі відбувається підготовка до проведення обліку свиней у Лісному. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації задіяні 14 фахівців та 4 одиниці техніки.

На сьогодні в області триває карантин щодо АЧС також у селах Великий Перевіз Шишацького району, Терни Лубенського району та Березова Лука Гадяцького району